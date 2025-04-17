В Україні зросло виробництво пива

У січні-березні 2025 року в Україні виробництво пива зросло на 6,9% порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це повідомляє галузева організація пивоварів "Укрпиво".

"Експертна оцінка обсягу виробництва пива по Україні (крім пива безалкогольного із вмістом спирту до 0,5 об. %) за 3 місяці 2025 року складає – 29,0 млн дал, та становить 106,9% до аналогічного періоду 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначається, що у січні-березні цього року обсяги виробництва пива в Україні скоротились на 21,9%, порівняно з відповідним періодом 2021 року.

Нагадаємо:

В Україні у січні-листопаді 2024 року виробництво пива зросло на 4,9% у порівнянні з аналогічним періодом торік.