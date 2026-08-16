Німецькі компанії скоротили інвестиції в США до найнижчого рівня за три роки

У першому півріччі 2026 року німецькі компанії різко скоротили інвестиції в Сполучені Штати до найнижчого рівня за останні три роки, оскільки політика адміністрації Трампа посилила невизначеність у відносинах між трансатлантичними торговельними партнерами.

Про це повідомляє Reuters.

За підрахунками Німецького економічного інституту (IW), з якими ознайомилося агентство Reuters, обсяг прямих інвестицій у першому півріччі впав майже на дві третини порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 4,3 млрд євро, що є найнижчим рівнем з 2023 року.

У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року це становить падіння майже на 80%, йдеться у звіті, який базується на даних Центрального банку Німеччини.

"Це продовжує тенденцію до зниження, яка спостерігається з початку другого терміну повноважень Дональда Трампа в січні 2025 року", — заявила Reuters дослідниця IW Саміна Султан.

З моменту повернення на посаду Трамп погрожував більшості міжнародних торговельних партнерів США введенням імпортних мит, намагаючись домогтися вигідних для Вашингтона поступок.

Наприклад, прагнучи уникнути високих мит на свій експорт до США, Європейський Союз минулого року уклав угоду, яка передбачала зобов'язання щодо інвестицій на суму 600 млрд доларів.

За даними, упродовж п'яти років, що передували пандемії COVID-19, середній обсяг інвестицій німецьких компаній у США в першому півріччі становив 15,8 млрд євро, що майже вчетверо перевищує рівень 2026 року.

Проте, за словами Султана, період з 2020 по 2023 рік був позначений "винятковими обставинами" пандемії, причому в деякі роки спостерігався чистий відтік інвестицій.

Дослідники також проаналізували структуру інвестиційних потоків у 2025 році та виявили, що як кредити на прямі інвестиції, так і реінвестовані прибутки були надзвичайно високими, тоді як акціонерний капітал у вузькому розумінні — сальдо нових інвестицій та ліквідацій — залишався нижчим за середній рівень.

Нагадаємо:

З 2021 до 2026 року Китай опустився з 2 на 9 місця серед найбільших імпортерів з Німеччини, хоча ФРН все ще імпортує найбільше товарів з КНР.