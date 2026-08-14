Прибутки німецьких концернів зросли, але переважно за кордоном – ЗМІ

Найбільші німецькі біржові компанії у другому кварталі скоротили десятки тисяч робочих місць, але при цьому встановили рекорди за оборотом і прибутком, також зросли прибутки оборонних компаній та банках, тоді як автопром – у крутому піке.

Про це пише видання Deutsche Welle.

Упродовж другого кварталу 2026 року найбільші німецькі біржові компанії скоротили десятки тисяч робочих місць, попри досягнення ними рекордних показників за оборотом і прибутком. Про це свідчить дослідження консалтингової компанії EY.

Зокрема, станом на 30 червня DAX-компанії працевлаштовували близько 3,49 мільйона людей - на 1,2 відсотка, або на 41 тисячу осіб менше, ніж рік тому. З 37 компаній, які надали дані про зайнятість, 21 збільшила штат, а 16 скоротила.

Основний тиск на зайнятість створював автопром, тоді як провідний концерн з виробництва озброєнь Rheinmetall активно наймав персонал, говориться у публікації

Так само виявилося, що операційний прибуток цих компаній до сплати відсотків і податків (EBIT) зріс майже на 16 відсотків, або на 7 мільярдів євро, і досяг 52,6 мільярда євро.

"Це – найвищий показник за всі другі квартали, який на 10 відсотків більше за попередній рекорд 2024 року. Показово, що таких блискучих фінансових результатів вдалося досягнути попри війну в Ірані та митний конфлікт зі США", – говориться у публікацї.

Найвищий операційний прибуток у кварталі показав телекомунікаційний концерн Deutsche Telekom - 6,9 мільярда євро. Далі йдуть страховий велетень Allianz (4,9 млрд), автогігант Volkswagen (3,5 млрд) і Siemens (3,4 млрд).

Найбільше зростання прибутку зафіксували флагман німецької хімпромисловості Bayer і провідний концерн на ринку орендованого житла Vonovia.

Сукупний оборот DAX-компаній також досяг рекорду - близько 463 мільярдів євро. Тут зростання становило 4,6 відсотка, або майже 20,5 мільярда євро.

Такий приріст забезпечили переважно кілька галузей, які зараз переживають особливий підйом, – оборонна промисловість, компанії, пов'язані з бурхливим розвитком технологій штучного інтелекту (ШІ) та дата-центрів, а також хімічні концерни, які виграли від зростання цін на їхню продукцію через війну в Ірані та перебої з постачанням в Азії.

Банки та страхові компанії також показали рекордні прибутки, пише Deutsche Welle.

Тим часом у другому кварталі німецькі автоконцерни зафіксували зниження обороту на 1,2 відсотка і падіння операційного прибутку на 12 відсотків. Найбільшого скорочення прибутку зазнав BMW - мінус 39 відсотків. У Volkswagen і Daimler Truck показник знизився на 9 відсотків у кожного.

У багатьох класичних промислових концернів, передусім в автомобільній галузі, про розворот тренду поки нічого не свідчить, йдеться у дослідженні EY.

"Хто дивиться лише на рекордні суми, може подумати, що криза вже минула, але насправді все навпаки, Попит на внутрішньому ринку Німеччини залишається слабким, зростання прибутку й обороту фіксується переважно за кордоном. Крім того, ситуація в частині промисловості залишається хиткою", – заявив голова правління EY Генрік Алерс.

Наслідки спаду в автопромі позначилися й на ринку праці. "Криза автомобільної галузі ще не завершена", – зазначив керуючий партнер EY Ян Броргількер (Jan Brorhilker). За його словами, у галузі зберігається значна потреба в реструктуризації, і подальше скорочення зайнятості тут неминуче.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що німецький автогігант BMW AG пропонує тисячам своїх працівників у Німеччині добровільні компенсаційні пакети, оскільки автовиробник намагається оптимізувати свою структуру, щоб ефективніше конкурувати з китайськими суперниками.

Раніше акції німецьких оборонних компаній впали після повідомлення про те, що Німеччина відмовиться від планів побудувати шість військових кораблів, що стало б її найбільшим замовленням з часів Другої світової війни.