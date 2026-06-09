ФДМУ пропонує передати "трубу Медведчука" "Укртранснафті"

Фонд держмайна України ініціював скасування арештів з української частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок" — активу, який роками пов'язували з оточенням колишнього нардепа Віктора Медведчука.

Про це ФДМУ повідомляє у Facebook.

Йдеться про стратегічний об'єкт, який складається з понад 1400 км нафтопродуктопроводу, з насосних станцій, резервуарів та виробничих комплексів та технологічної інфраструктури.

Українські суди вже підтвердили право власності держави на це майно, включно з Верховним Судом. Тепер Фонд держмайна звернувся до ВАКС із клопотанням про скасування арештів, накладених у 2021 та 2023 роках, адже після повернення активу державі необхідність у подальших обмеженнях відпала.

Після зняття зазначених арештів Фонд планує передати актив в управління АТ "Укртранснафта" для повноцінної роботи в інтересах держави.

"Держава, в особі Фонду держмайна, крок за кроком повертає під свій контроль стратегічні активи, які роками працювали в інтересах проросійських груп впливу", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Верховний Суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", відому як "труба Медведчука".