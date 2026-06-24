ФДМУ анонсував приватизацію товариства "Діалір": які активи

Суд задовольнив апеляційну скаргу ФДМУ, скасувавши ухвалу про призначення судової експертизи у справі про банкрутство ВАТ "НДМО "Діалір", активами якого є недобудований комплекс клінічної лікарні у Києві.

Про це повідомляє Фонд державного майна України.

Вже сьогодні очікується прийняття офіційного рішення щодо приватизації пакета акцій "Діалір", повідомили у ФДМУ.

У ФДМУ це називають стратегічною перемогою у справі захисту державних інтересів.

Суд скасував ухвалу про призначення судової експертизи у справі про банкрутство ВАТ "НДМО "Діалір" та розблоковав провадження у справі, яке раніше підлягало зупиненню на невизначений строк.

"Цей успіх є результатом системної та безкомпромісної роботи Департаменту банкрутства та припинення за рішенням власника ФДМУ. Саме цей профільний підрозділ Фонду безпосередньо супроводжує складний кейс ВАТ "НДМО "Діалір", забезпечуючи щоденний юридичний захист, формування та координацію правової позиції держави у судових процесах", – говориться у повідомленні.

Державі належить понад 95,5% акцій "Діалір". Активами товариства є недобудований комплекс Республіканської клінічної лікарні, що розташований на земельній ділянці комунальної власності площею понад 21 га у місті Києві.

"Починаючи з 2021 року, Фонд державного майна, Міністерство охорони здоров'я та Київська міська прокуратура пройшли суди всіх інстанцій, доводячи неправомірність відчуження цих активів", – зазначили у ФДМУ.

Майно було виведено за заниженою вартістю шляхом обміну на погашення боргів компанії, оминаючи прозору конкурсну процедуру.

За попередніми розрахунками, чистий розмір недоотриманих державою коштів внаслідок цієї схеми становить від 345 млн грн до 745 млн грн.

Повернення вкрадених активів потребує консолідації зусиль, говорять у ФДМУ. Днями, за безпосередньої участі та всебічної підтримки ФДМУ, Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора провели обшуки на об'єктах ВАТ "НДМО "Діалір".

"Фонд висловлює глибоку вдячність та високо оцінює професіоналізм, принциповість і злагоджену роботу співробітників СБУ, ДБР та ОГП", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

За п'ять місяців до державного бюджету України надійшло понад мільярд гривень від приватизації, усього ж на цей рік встановлено план надходжень у розмірі два мільярда гривень.

Фонд держмайна України ініціював скасування арештів з української частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок" — активу, який роками пов'язували з оточенням колишнього нардепа Віктора Медведчука.