Венесуела наповнює ринок доларами, щоб послабити інфляційний тиск

Уряд Венесуели активізує продаж доларів і допускає ослаблення болівара, тим самим скорочуючи розрив із паралельним ринком та послаблюючи інфляційний тиск.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цього тижня курс болівара впав на 7% до приблизно 715 за євро на так званому інтервенційному ринку, який вимірюється відносно валюти Європейського союзу.

Це найбільше знецінення за тиждень з моменту відновлення системи наприкінці березня, в результаті чого курс болівара став лише трохи вищим, ніж на неформальному ринку.

За офіційними даними, у квітні центральний банк продав 1,5 млрд доларів, що є найвищим місячним показником принаймні з січня 2023 року. Президент банку Луїс Перес заявив у вівторок, що у травні обсяг продажів має сягнути 1,35 млрд доларів.

Це зростання відбулося після того, як на початку січня американські війська захопили лідера країни Ніколаса Мадуро, а нова тимчасово виконуюча обов'язки президента Делсі Родрігес дозволила адміністрації Трампа контролювати надходження від продажу нафти Венесуели.

Родрігес вживає заходів для поліпшення відносин Венесуели зі США та залучення іноземних інвестицій, а Вашингтон пом'якшує санкції проти цієї нафтової країни та дозволяє більшому обсягу доларів надходити до країни.

Нещодавно США послабили обмеження щодо можливості Каракаса наймати фінансових та юридичних радників для реструктуризації державного боргу, який, за оцінками, становить 170 млрд доларів, включаючи облігації, прострочені відсотки, двосторонні позики та інші зобов'язання.

Збільшення обсягів продажу доларів допомогло стабілізувати курс болівара на неофіційному ринку, послабивши тиск на споживчі ціни. Згідно з даними центрального банку, щомісячна інфляція у Венесуелі в квітні сповільнилася до 10,6% — це найнижчий показник з червня минулого року.

