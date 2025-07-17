Повышенные риски: селитру и аммиак перенаправили в порты Румынии и Молдовы

Компании-импортеры перенаправили суда с селитрой и аммиаком, которые шли в украинские порты, на Джурджулешты (Молдова) и Галац (Румыния).

Об этом сообщает профильный сайт "Инфоиндустрия".

Такая необходимость обусловлена решением Военно-Морских Сил Украины, говорится в сообщении.

"Во время военного положения командующий Военно-Морских Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа запретил заход в украинские порты торговых судов, перевозящих взрывоопасные вещества. Соответствующее письмо в ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) датировано 7 июля", - отмечает "Инфоиндустрия".

Целью ограничения является предотвращение техногенной катастрофы в случае поражения таких судов или складов вражескими ударами. Оно касается, в частности, безводного аммиака, аммиачной селитры, растворов на основе аммиака и других взрывоопасных соединений.

Командование ВМС рекомендовало не включать суда с опасными грузами в планы захода в украинские порты и разгружаться в портах соседних стран, по которым не наносятся ракетные удары.

"За последние дни прошло несколько совещаний по ситуации с импортом аммиачной селитры и аммиака. Совещания между АМПУ и ВМЦ закончились без изменений статуса запрета. Импортеры ожидают совещания от Председателя Одесской ОВА, Кипера А.А. При отсутствии решений от Кабинета Министров, мы ожидаем продления запрета", - говорится в сообщении.

"Ночная атака на Измаил дронами камикадзе в очередной раз показала логичность запрета от ВМФ Украины. Кроме того, российская баллистическая ракета прилетела в Черноморск", - отмечает "Инфоиндустрия".

Добавим, что Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила в Одесской области двух российских агентов, которые готовили ракетный удар по хранилищу селитры в одном из морских портов.