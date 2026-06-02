У Києві після нічної атаки перекрили рух на 7 вулицях
Правоохоронці перекрили рух на низці вулиць у столиці після нічного російського удару, який забрав життя 4 людей.
Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Telegram
Деталі: Зокрема, рух перекрили:
- вулицею Карпатської Січі (від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Василя Жуковського);
- провулком Охтирським (від перехрестя з вулицею Михайла Максимовича до перехрестя з вулицею Холодноярською);
- вулицею Набережно-Хрещатицькою (від перехрестя з вулицею Нижній Вал до перехрестя з вулицею Турівською);
- вулицею Верховинною (від перехрестя з вулицею Святошинською до перехрестя з вулицею Анатолія Петрицького);
- вулицею Гарета Джонса (від перехрестя з вулицею Дорогожицькою до перехрестя з вулицею Деревлянською);
- вулицею Дегтярівською (від перехрестя з провулком Старожитомирським до перехрестя з вулицею Зоологічною);
- вулицею Зоологічною (від перехрестя з проспектом Берестейським до перехрестя з вулицею Дегтярівською).
Поліція закликає мешканців врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів руху.
Передісторія:
- Уночі 2 червня загарбники атакували столицю безпілотниками та ракетами. 4 людини загинули та 58 постраждали.
- Зафіксовано пожежі та руйнування у 7 районах. Зокрема, у Подільському районі стався частковий обвал конструкцій у 9-поверховому житловому будинку. У Голосіївському районі зруйновані 2 та 3 поверхи поліклініки. У Солом'янському районі уламки влучили у верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку, а також сталося загоряння в 24-поверховому будинку на рівні 7-8 поверхів.