У Києві після нічної атаки перекрили рух на 7 вулицях

Правоохоронці перекрили рух на низці вулиць у столиці після нічного російського удару, який забрав життя 4 людей.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Telegram

Деталі: Зокрема, рух перекрили:

вулицею Карпатської Січі (від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Василя Жуковського);

провулком Охтирським (від перехрестя з вулицею Михайла Максимовича до перехрестя з вулицею Холодноярською);

вулицею Набережно-Хрещатицькою (від перехрестя з вулицею Нижній Вал до перехрестя з вулицею Турівською);

вулицею Верховинною (від перехрестя з вулицею Святошинською до перехрестя з вулицею Анатолія Петрицького);

вулицею Гарета Джонса (від перехрестя з вулицею Дорогожицькою до перехрестя з вулицею Деревлянською);

вулицею Дегтярівською (від перехрестя з провулком Старожитомирським до перехрестя з вулицею Зоологічною);

вулицею Зоологічною (від перехрестя з проспектом Берестейським до перехрестя з вулицею Дегтярівською).

Поліція закликає мешканців врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів руху.

