Перші виплати по Freedom Finance Україна: НКЦПФР має підтвердження, що клієнт отримав кошти

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку отримала підтвердження, що перший клієнт успішно отримав виплати по кейсу Freedom Finance Україна.

Про це у Telegram повідомив Голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

"Перші виплати по кейсу Freedom Finance Україна здійснено. Ми вже маємо підтвердження, що гроші успішно надійшли на рахунок клієнта. Це лише початок, але знаковий крок. Запущено механізм, який дає надію кожному: процес повернення коштів реально працює", – написав він.

"Команда НКЦПФР уважно супроводжує кожен етап процесу. Ми контролюємо всі операції, координуємо роботу між банками, адміністратором та іншими учасниками, щоб забезпечити надійний процес виплат", – додав голова Нацкомісії.

Магомедов закликав банки уважно ставитися до нормативних змін і максимально сприяти проходженню подальших платежів. "Це важливо — і з погляду справедливості, і з погляду довіри до всієї системи", – зазначив він.

Нагадаємо:

Раніше Національний банк України повідомив, що розпочав повернення активів, які були заблоковані через санкції проти компанії ТОВ "Фрідом Фінанс Україна". 7 серпня 2025 року НБУ провів перші операції з повернення інвесторам державних облігацій України та грошей, виплачених як доходи й погашення за такими цінними паперами.

У січні президент Володимир Зеленський підписав указ зі змінами до санкцій проти "Фрідом фінанс Україна", який дозволить розморозити активи клієнтів установи. Загальна вартість заблокованих активів на рахунках компанії - близько 3,5 млрд грн.

19 жовтня 2022 року РНБО запровадила санкції проти низки осіб, пов'язаних з російською агресією, зокрема щодо Тимура Турлова та компанії ТОВ "Фрідом фінанс Україна". Турлову належить Freedom Finance Holding Corp.

"Фрідом Фінанс Україна" – українська філія міжнародної компанії Freedom Holding Corp. Надає брокерські, субброкерські, дилерські та депозитарні послуги, а також займається розміщенням цінних паперів.

Читайте також:

