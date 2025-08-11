Первые выплаты по Freedom Finance Украина: НКЦБФР имеет подтверждение, что клиент получил средства

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку получила подтверждение, что первый клиент успешно получил выплаты по кейсу Freedom Finance Украина.

Об этом в Telegram сообщил Председатель НКЦБФР Руслан Магомедов.

"Первые выплаты по кейсу Freedom Finance Украина осуществлены. Мы уже имеем подтверждение, что деньги успешно поступили на счет клиента. Это только начало, но знаковый шаг. Запущен механизм, который дает надежду каждому: процесс возврата средств реально работает", - написал он.

"Команда НКЦБФР внимательно сопровождает каждый этап процесса. Мы контролируем все операции, координируем работу между банками, администратором и другими участниками, чтобы обеспечить надежный процесс выплат", - добавил глава Нацкомиссии.

Магомедов призвал банки внимательно относиться к нормативным изменениям и максимально способствовать прохождению дальнейших платежей. "Это важно - и с точки зрения справедливости, и с точки зрения доверия ко всей системе", - отметил он.

Напомним:

Ранее Национальный банк Украины сообщил, что начал возвращение активов, которые были заблокированы из-за санкций против компании ООО "Фридом Финанс Украина". 7 августа 2025 года НБУ провел первые операции по возврату инвесторам государственных облигаций Украины и денег, выплаченных в качестве доходов и погашения по таким ценным бумагам.

В январе президент Владимир Зеленский подписал указ с изменениями к санкциям против "Фридом финанс Украина", который позволит разморозить активы клиентов учреждения. Общая стоимость заблокированных активов на счетах компании - около 3,5 млрд грн.

19 октября 2022 года СНБО ввел санкции против ряда лиц, связанных с российской агрессией, в частности в отношении Тимура Турлова и компании ООО "Фридом финанс Украина". Турлову принадлежит Freedom Finance Holding Corp.

"Фридом Финанс Украина" - украинский филиал международной компании Freedom Holding Corp. Предоставляет брокерские, субброкерские, дилерские и депозитарные услуги, а также занимается размещением ценных бумаг.

