Нацбанк почав повертати клієнтам "Фрідом Фінанс" заблоковані гроші
Національний банк України розпочав повернення активів, які були заблоковані через санкції проти компанії ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
7 серпня 2025 року Нацбанк провів перші операції з повернення інвесторам державних облігацій України та грошей, виплачених як доходи й погашення за такими цінними паперами.
Активи були заморожені, коли проти компанії запровадили санкції. Для повернення грошей потрібно звернутися до будь-якої депозитарної установи.
Повернення активів стало можливим після того, як Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) надала НБУ список перевірених інвесторів, які не мають зв'язків з Росією.
Нагадаємо:
У січні президент Володимир Зеленський підписав указ зі змінами до санкцій проти "Фрідом фінанс Україна", який дозволить розморозити активи клієнтів установи.
Загальна вартість заблокованих активів на рахунках компанії - близько 3,5 млрд грн.
"Фрідом Фінанс Україна" - українська філія міжнародної компанії Freedom Holding Corp. Надає брокерські, субброкерські, дилерські та депозитарні послуги, а також займається розміщенням цінних паперів.