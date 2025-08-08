Українська правда
Нацбанк почав повертати клієнтам "Фрідом Фінанс" заблоковані гроші

Віктор Волокіта — 8 серпня, 12:15
Національний банк України розпочав повернення активів, які були заблоковані через санкції проти компанії ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

7 серпня 2025 року Нацбанк провів перші операції з повернення інвесторам державних облігацій України та грошей, виплачених як доходи й погашення за такими цінними паперами.

Активи були заморожені, коли проти компанії запровадили санкції. Для повернення грошей потрібно звернутися до будь-якої депозитарної установи.

Повернення активів стало можливим після того, як Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) надала НБУ список перевірених інвесторів, які не мають зв'язків з Росією.

Читайте також: Обіцяного три роки чекають. Коли клієнтам "Фрідому фінансу" повернуть заблоковані гроші

Нагадаємо:

У січні президент Володимир Зеленський підписав указ зі змінами до санкцій проти "Фрідом фінанс Україна", який дозволить розморозити активи клієнтів установи.

Загальна вартість заблокованих активів на рахунках компанії - близько 3,5 млрд грн.

"Фрідом Фінанс Україна" - українська філія міжнародної компанії Freedom Holding Corp. Надає брокерські, субброкерські, дилерські та депозитарні послуги, а також займається розміщенням цінних паперів.

