Апеляція залишила без змін вирок у справі про розкрадання мільйонів кіностудії Довженка

Апеляція залишила без змін вирок колишнім головному інженеру ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" та гендиректору приватної компанії, через яких держпідприємство зазнала 4,4 млн грн збитків.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтримала позицію прокурора та залишила без змін вирок ВАКС від 14 серпня 2025 року колишнім головному інженеру ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" та генеральному директору приватної компанії.

Йдеться про колишнього головного інженера кіностудії Тимофія Пархоменка і гендиректора приватної компанії Максима Мінчука.

Колишньому інженеру призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, строком на три роки, з конфіскацією половини належного йому на праві власності майна.

Ексдиректору компанії призначено остаточне покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, з конфіскацією майна.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців, говориться у повідомленні.

Ідеться про розкрадання понад 4,4 млн грн на закупівлі обладнання у 2018 році. Тоді державна кіностудія оголосила закупівлю телевізійного та аудіовізуального обладнання.

Слідство встановило, що гендиректор фірми домовився з головним інженером кіностудії про перемогу у торгах та укладення договору.

Обладнання мали поставити до кінця 2018 року, але кіностудія отримала його лише у квітні 2019 року і не в повному обсязі. Тим не менш, фірма отримала повну оплату і таким чином необгунтовано отримала понад 4,4 млн грн.

Нагадаємо:

У справі щодо розкрадання коштів кіностудії імені Олександра Довженка Вищий антикорупційний суд виніс вирок колишньому головному інженеру кіностудії та генеральному директору приватної компанії, які завдали збитків підприємству на понад 4,4 мільйона гривень.