У п'яти районах столиці спостерігаються перебої з водопостачанням, фахівці "Київводоканалу" працюють над нормалізацією тиску в мережах.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Наразі у Голосіївському, Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Подільському районах столиці спостерігається зниження тиску у водопровідних мережах або тимчасово відсутнє водопостачання.

"Фахівці "Київводоканалу" працюють над стабілізацією водопостачання та нормалізацією тиску в мережах. Про подальші зміни ситуації інформуватимемо додатково", – говориться у повідомленні.

Набрати питну воду можна в міських бюветах, нагадує КМДА.

Нагадаємо:

У ніч на 21 листопада російські війська атакували Україну трьома балістичними ракетами та 148 безпілотниками, з яких 87 були реактивними. Протиповітряна оборона знешкодила 117 дронів.

Вночі 21 листопада у Києві тричі оголошували повітряну тривогу через дронову загрозу, в місті лунали вибухи.