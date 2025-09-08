Біля вокзалу у Києві запрацював великий паркінг для авто

На Вокзальній площі у Києві запрацював великий паркінг для авто. У тестовому режимі він почав функціонувати в пʼятницю, а відсьогодні – повноцінно.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Пасажири Києва"

"Паркінг облаштовано за рахунок повного асфальтування зеленої зони, він загалом має 69 паркомісць. Виділені місця для людей з інвалідністю та планується встановлення зарядок для електрокарів", – повідомляє Телеграм-канал.

Він має 2 заїзди і 2 виїзди зі шлагбаумами. Оплата можлива як безготівково, так і готівкою через термінал. На руки нікому гроші давати не потрібно. Доба паркування коштує 320 гривень, нічне – 240 гривень, зазначено у повідомленні.

"80 грн за годину достатньо високий тариф, який співставний з ціною паркування в приватних паркінгах в центрі міста", – зазначено у повідомленні.

"Для залізничного вокзалу із великим та постійним потоком автівок така ціна стимулюватиме водіїв не кидати автомобіль на весь день чи на декілька днів без потреби", – повідомляє канал.

Є комунальні паркомісця на вулиці Вокзальній з вартістю паркування 35 грн/год в будні дні з 8 до 22:00, у весь інший час – безкоштовно. Також є декілька десятків безкоштовних паркомісць на місці знесеного ринку, говориться у повідомленні.

Тепер у водіїв є всі зручні опції для паркування. У разі подальших порушень з паркуванням це буде свідчити про небажання платити за паркінг або ж незнання чи ігнорування ПДР.

Нагадаємо:

У лютому 2025 року медіанна ціна місця на паркінгу по Україні становила понад 708 тис. грн, що на 8,7% більше, ніж у 2024 році. Порівняно з лютим 2024 року, попит зріс на 18%, однак пропозиція зменшилась на 4,6%.