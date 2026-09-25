Майже 25 тисяч нових боргів за воду з’явилось цьогоріч – Опендатабот

У Єдиному реєстрі боржників наявні 173 075 виконавчих проваджень щодо боргів за водопостачання та водовідведення, кожне десяте з них було відкрито цьогоріч.

Про це повідомляє Опендатабот.

Водночас нових проваджень поменшало на 19%, порівняно з аналогічним періодом торік.

Найбільше нових проваджень припадає на Дніпропетровщину. Рекорд цьогоріч — шість проваджень щодо однієї людини.

Як зазначає Опендатабот, 173 075 боргів за водопостачання та водовідведення зафіксовані у ЄРБ. 64% проваджень уже завершені, втім це не обов'язково означає, що людина сплатила борг.

"Провадження могло бути завершене через неможливість стягнення або з інших підстав, а запис про борг при цьому продовжує залишатися у Реєстрі", – говориться у повідомленні

Кожен десятий чинний борг за воду з'явився у реєстрі у 2026 році. Загалом цьогоріч Реєстр поповнився на 24 696 таких боргів — на 19% менше до відповідного періоду минулоріч.

Найбільше проваджень цьогоріч було відкрито за заявами КП "Кривбасводоканал" — 3 653, або майже 15% від загальної кількості. На другому місці КП "Міськводоканал" Сумської міської ради — 3 153 провадження, або 13%.

Далі йдуть МКП "Миколаївводоканал" — 2 100 проваджень, КП ДОР "Аульський водовід" — 1 699 та МКП "Хмельницькводоканал" — 1 309.

Понад третина усіх нових відкритих боргів за воду припадає на українців віком від 46 до 60 років: 8 335 справ. Ще 26%, або 6 380 проваджень, припадають на людей віком від 36 до 45 років. Кожен п'ятий боржник — старший за 60 років: 5 221 провадження.

28% усіх нових проваджень щодо боргів за воду цьогоріч припадає на Дніпропетровщину — 6 923. Майже удвічі менше на Сумщині — 3 662, або 15%. Далі йдуть Миколаївщина — 2 191 провадження, Полтавщина — 1 873 та Хмельниччина — 1 415.

Найменше таких проваджень цьогоріч зафіксовано на Житомирщині — лише 2. На Херсонщині їх 18, на Вінниччині — 40, у Києві — 59, а на Рівненщині — 111.

По рекордних 6 нових проваджень цьогоріч припало одразу на чотирьох боржників. А найстаріше відкрите провадження щодо боргу за воду, яке досі залишається у реєстрі, датується 25 січня 2017 року.

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