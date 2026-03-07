Юрист розповів, чи висунули обвинувачення для раніше затриманих в Угорщині співробітників Ощадбанку

Сімох співробітників українського Ощадбанку, яких затримували в Угорщині, формально не обвинувачували у злочині. Їх допитали як свідків у розслідуванні щодо відмивання коштів.

Про це розповів в інтерв'ю Kyiv Post головний адвокат юридичної фірми E. Rechtsanwalt (Австрія), який представляє Ощадбанк та сімох його співробітників, Лорант Горват.

За його словами, угорська влада заявила, що розпочато кримінальне розслідування за підозрою у відмиванні коштів. За наявною інформацією, Національна податкова та митна адміністрація дійсно відкрила провадження проти невідомого підозрюваного відповідно до положень Кримінального кодексу Угорщини.

"Водночас українців, які здійснювали перевезення готівки, допитали лише як свідків під час розслідування, і жодної формальної підозри їм не повідомляли", – зазначив адвокат.

За останньою інформацією, як він поінформував, сімох громадян України зрештою передали угорські органи влади українській стороні на прикордонному пункті Захонь, і вони безпечно повернулися до України.

"Це вирішило негайну ситуацію щодо самих осіб, однак вони все ще можуть скористатися юридичними засобами захисту", – зазначив Горват.

Водночас кримінальне розслідування, розпочате угорською владою, безумовно триває, і необхідні подальші юридичні кроки щодо вилучених грошових активів і транспортних засобів, у яких Ощадбанк має майновий інтерес, підкреслив адвокат.

Нагадаємо:

В ніч з 5 на 6 березня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України, співробітників Ощадбанку, і викрала гроші та цінності.

Ввечері 6 березня стало відомо, що Угорщина передала Україні на кордоні 7 затриманих інкасаторів.