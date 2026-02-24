Настрої українського бізнесу за рік погіршились

В Україні частка керівників, які позитивно оцінюють поточний стан справ у своєму бізнесі, за рік зменшилась з 40% до 32%.

Про це свідчать результати нової хвилі опитування "Бізнес в умовах війни", проведеного Європейською Бізнес Асоціацією серед своїх членських компаній.

Водночас зросла частка тих, хто оцінює ситуацію негативно – з 14% до 23%, тоді як ще 45% вважають її задовільною.

"Так само погіршились і прогнози щодо динаміки бізнесу на 2026 рік. 39% керівників очікують погіршення стану справ у 2026 році порівняно з 29% минулого року. Водночас 41% не передбачають суттєвих змін. Частка тих, хто очікує покращення, скоротилась з 32% до 20%", – йдеться в аналітиці.

Згідно з дослідженням, найбільш поширеними бар'єрами для компаній залишаються обмеження географії діяльності (58%), призупинення роботи на час повітряних тривог (45%) та вимушене переведення діяльності в онлайн-формат (40%).

Серед факторів найбільшого негативного впливу на бізнес підприємці наразі виділяють:

Атаки на українську енергосистему (82%),

Нестачу кваліфікованих працівників (78%),

Війну, окупацію територій (66%),

Скорочення внутрішнього споживання (46%),

Нестабільність економіки (40%).

Водночас бізнес утримує фінансові резерви на відносно стабільному рівні. Так, 67% компаній мають запас фінансової міцності на рік і більше, 21% – на пів року, 10% – на кілька місяців, і лише 2% повідомляють про відсутність резервів.

Втрати бізнесу внаслідок війни зростають. На початок 2026 року 19% компаній повідомляють про втрати до $1 млн, 25% – $1-10 млн, а 20% – понад $10 млн, що більше ніж торік (16%). Водночас 11% компаній не зазнали втрат, тоді як чверть респондентів поки не можуть їх точно оцінити, свідчать результати опитування.

Нагадаємо:

Малий бізнес в Україні опинився під сильним тиском через часті російські удари по енергосистемі, які взимку призводять до багатоденних відключень електрики, води й опалення.