Бізнес України замерзає без світла: салони та ресторани на межі – Reuters

Малий бізнес в Україні опинився під сильним тиском через часті російські удари по енергосистемі, які взимку призводять до багатоденних відключень електрики, води й опалення.

Про це пише агентство Reuters.

Одна з героїнь матеріалу — власниця салону краси Наталія Білостоцька у передмісті Київ. Вона розповіла, що була змушена тимчасово закрити один із салонів, коли температура всередині впала до 2 градусів, а клієнти й майстри працювали майже "в холодильнику".

Салон відновив роботу на початку лютого, але через нову хвилю морозів у приміщенні трималося близько 6 градусів, тож відвідувачі приходили у зимових куртках.

Підприємці масово переходять на генератори, однак це дорого: за словами Білостоцької, її рахунок за електроенергію зріс приблизно вчетверо — до 58 тис. грн на місяць, плюс ще близько 15 тис. грн на пальне й обслуговування генератора.

Підвищувати ціни вона не ризикує — боїться втратити клієнтів.

У Київській школі економіки назвали відключення електрики найбільшим негайним економічним ризиком: тривалі перебої можуть коштувати 2–3% ВВП, якщо бізнес не зможе швидко адаптуватися.

Національний банк України також знизив прогноз зростання економіки цього року до 1,8% через енергетичну кризу.

Економісти додають: малий бізнес уразливий не лише через блекаути, а й через дефіцит кадрів та воєнні ризики для приміщень і ланцюгів постачання.

За оцінками, малі компанії забезпечують роботою близько половини працівників, тож хвиля закриттів може підштовхнути безробіття й еміграцію.

Про складні місяці попереджає й ресторатор Євген Клопотенко, а опитування Національної ресторанної асоціації України показало, що 60% респондентів назвали енергокризу критичною загрозою для закладів.

Читайте також: Дизель-харчування. Як кафе і ресторани виживають на генераторах

Нагадаємо:

Додаткові витрати на електроенергію передусім стосуватимуться переробників і тих, хто займається збереженням минулорічного врожаю.