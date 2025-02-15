OpenAI отклонила предложение Маска о покупке на $97,4 миллиарда

OpenAI отклонила предложение на $97,4 млрд от консорциума во главе с миллиардером Илоном Маском о покупке компании, разработавшей ChatGPT, заявив, что стартап не продается.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"OpenAI не продается, и совет директоров единодушно отклонил очередную попытку господина Маска дестабилизировать конкуренцию. Любые возможные изменения в структуре OpenAI только укрепят нашу неприбыльную миссию, которая гарантирует, что AGI будет работать на благо всего человечества", - говорится в заявлении OpenAI.

Адвокат Маска Марк Тоберофф в ответ заявил, что OpenAI фактически выставляет на продажу контроль над своей коммерческой частью, что, по его словам, "обогатит отдельных членов совета, а не благотворительную организацию".

В декабре OpenAI объявила о планах реформировать свою структуру, создав компанию с общественно-полезной целью (public benefit corporation), чтобы иметь возможность привлекать больше капитала и избавиться от ограничений, наложенных ее нынешней неприбыльной материнской организацией.

В понедельник Альтман публично отклонил предложение консорциума коротким ответом "нет, спасибо" в X, на что Маск ответил словом "мошенник". Во вторник Альтман заявил изданию Axios, что OpenAI не продается.

Адвокаты Маска в судебном заявлении в среду отметили, что консорциум, в который входит и его стартап xAI, отзовет свое предложение по неприбыльной части OpenAI, если компания откажется от планов стать коммерческой организацией.

Напомним:

11 февраля Илон Маск предложил купить OpenAI, материнскую компанию ChatGPT, за 97,4 миллиарда долларов.

Некоммерческая организация, которая контролирует OpenAI, не продается, заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.