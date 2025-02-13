Коли запрацює аеропорт в Одесі: відповідь директора

Одеський аеропорт буде готовий відновити роботу через 114 днів після припинення бойових дій.

Про це сказав очільник аеропорту Володимир Семенченко, пише видання "Думська".

Він зазначив, що адміністрація аеропорту розробила детальний план ліквідації наслідків ворожих прильотів і визначила терміни відновлення інфраструктури. За його словами, найімовірніше, Одеський аеропорт відкриється третім, після Києва і Львова.

"У нас є фахівці, які підтримують аеродромне обладнання в робочому стані, але для нормальної роботи аеропорту в нас зараз недостатньо людей. Треба повернути колишніх працівників і оновити тренінги з персоналу", — наголосив Семенченко.

На його думку, ще один фактор, який перешкоджає оперативному відновленню роботи — стан інструментальних систем посадки.

"Усім українським аеропортам треба буде провести перевірку наземних систем навігації — це калібрування приладів, точність заходу на посадку тощо. Це займе щонайменше місяць незалежно від того, чи готовий сьогодні аеропорт з точки зору наявності персоналу", — зазначив Семенченко.

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