Когда заработает аэропорт в Одессе: ответ директора

Одесский аэропорт будет готов возобновить работу через 114 дней после прекращения боевых действий.

Об этом сказал глава аэропорта Владимир Семенченко, пишет издание "Думская".

Он отметил, что администрация аэропорта разработала детальный план ликвидации последствий вражеских прилетов и определила сроки восстановления инфраструктуры. По его словам, вероятнее всего, Одесский аэропорт откроется третьим, после Киева и Львова.

"У нас есть специалисты, которые поддерживают аэродромное оборудование в рабочем состоянии, но для нормальной работы аэропорта у нас сейчас недостаточно людей. Надо вернуть прежних работников и обновить тренинги по персоналу", - подчеркнул Семенченко.

По его мнению, еще один фактор, который препятствует оперативному восстановлению работы - состояние инструментальных систем посадки.

"Всем украинским аэропортам надо будет провести проверку наземных систем навигации - это калибровка приборов, точность захода на посадку и тому подобное. Это займет минимум месяц независимо от того, готов ли сегодня аэропорт с точки зрения наличия персонала", - отметил Семенченко.

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