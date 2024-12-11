Оцінка компанії Маска SpaceX злетіла до 350 мільярдів доларів: причина

SpaceX та її інвестори домовилися про купівлю інсайдерських акцій на суму 1,25 мільярда доларів в рамках угоди, яка оцінює виробника ракет і супутників Ілона Маска приблизно в 350 мільярдів доларів.

Про це пише Bloomberg.

Ціна за акцію в 185 дол значно вища, ніж 112 дол, встановлена під час попередньої оцінки менш як три місяці тому. Тільки SpaceX пропонує придбати звичайні акції на суму 500 мільйонів доларів.

"Що дійсно божевільно в цьому, так це те, що майже ніхто з інвесторів не захотів продавати акції навіть при оцінці в 350 мільярдів доларів!", - написав Маск після повідомлення Bloomberg.

Повідомляється, що оцінка, яка підтвердила звіт Bloomberg минулого тижня, закріплює статус SpaceX як найціннішого приватного стартапу у світі з ринковою капіталізацією, що конкурує з деякими найбільшими публічними компаніями.

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SpaceX отримала контракт Пентагону на розширення доступу України до більш захищеної, мілітаризованої версії своєї супутникової мережі Starlink.