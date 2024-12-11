Оценка компании Маска SpaceX взлетела до 350 миллиардов долларов: причина

SpaceX и ее инвесторы договорились о покупке инсайдерских акций на сумму 1,25 миллиарда долларов в рамках сделки, которая оценивает производителя ракет и спутников Илона Маска примерно в 350 миллиардов долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Цена за акцию в 185 долл значительно выше, чем 112 долл, установленная во время предварительной оценки менее трех месяцев назад. Только SpaceX предлагает приобрести обыкновенные акции на сумму 500 миллионов долларов.

"Что действительно безумно в этом, так это то, что почти никто из инвесторов не захотел продавать акции даже при оценке в 350 миллиардов долларов!", - написал Маск после сообщения Bloomberg.

Сообщается, что оценка, которая подтвердила отчет Bloomberg на прошлой неделе, закрепляет статус SpaceX как самого ценного частного стартапа в мире с рыночной капитализацией, конкурирующей с некоторыми крупнейшими публичными компаниями.

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Напомним:

SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к более защищенной, милитаризованной версии своей спутниковой сети Starlink.