Агенція оборонних закупівель здійснюватиме закупівлі для Держспецтрансслужби

Агенція оборонних закупівель ДОТ забезпечуватиме Державну спеціальну службу транспорту продуктами харчування, речовим майном та пально-мастильними матеріалами.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

"Уряд ухвалив постанову, відповідно до якої Агенція оборонних закупівель ДОТ здійснюватиме забезпечення Державної спеціальної служби транспорту України (Держспецтрансслужба) тиловою номенклатурою", – говориться у повідомленні.

Згідно з ухваленим рішенням, Держспецтрансслужба формуватиме переліки та визначатиме необхідні обсяги товарів і послуг, тоді як Агенція братиме на себе повний закупівельний цикл – від передконтрактної підготовки до завершення постачання військовим Держспецтрансслужби.

Фінансування закупівель здійснюватиметься в межах чинного бюджету Держспецтрансслужби і становить станом на зараз близько 2,9 млрд грн на рік.

З урахуванням специфіки цього військового формування на поточному етапі визначено, що Агенція закуповуватиме продукти харчування за комплектами, а речове майно – з урахуванням функціональних та експлуатаційних особливостей Державної спеціальної служби транспорту України.

Усі інші закупівельні процеси та інструкції залишаються незмінними. Зокрема, контроль якості товарів для Держспецтрансслужби, як і для військових підрозділів ЗСУ, здійснюватиме Головне управління державного гарантування якості.

"Такий підхід дозволить Держспецтрансслужбі зосередитися на виконанні своїх основних завдань, не витрачаючи додаткові ресурси на непрофільну функцію закупівель", – говориться у повідомленні.

"Водночас залучення Агенції оборонних закупівель ДОТ, як професійної закупівельної агенції з налагодженими процесами та підтвердженими результатами, забезпечить системне, прозоре й ефективне постачання тилової номенклатури", – додали у міністерстві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України планує об'єднати Агенція оборонних закупівель (АОЗ) і Державний оператор тилу (ДОТ) з 1 січня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Агенція оборонних закупівель розвиває альтернативні інструменти закупівель та постачання безпілотних апаратів і представила оновлену модель закупівель.