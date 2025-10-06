АОЗ і ДОТ обʼєднають до січня 2026 року: у громадській раді Міноборони розкритикували

АОЗ і ДОТ обʼєднають до 2026 року

Міністерство оборони України планує об’єднати Агенція оборонних закупівель (АОЗ) і Державний оператор тилу (ДОТ) з 1 січня 2026 року.

Про це повідомляє Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони (ГАР МОУ).

"ГАР МОУ виступала проти такого приєднання чи поглинання у будь-якій формі. На нашу думку, ризики такого обʼєднання (поглинання, приєднання, M&A) суттєво переважають потенційні плюси", – йдеться у повідомленні Громадської ради.

У Громадській раді перерахували проблеми, які, на думку членів Ради, виникають на шляху до обʼєднання двох установ:

Дві агенції є занадто різними і працюють на різних ринках, з різною контрактною системою;

Це обʼєднання не є частиною стратегії, а є окремим тактичним кроком;

Однією з цілей об’єднання називалась економія коштів, але поки незрозуміло, за рахунок чого вона відбудеться;

Взагалі процеси поглинання чи злиття двох організацій вважаються одними з найбільш важких і ризикованих в менеджменті приватного сектору. Невдалих прикладів таких процесів більше, ніж вдалих".

Серед плюсів у ГАР зазначили полегшення адміністративних, бюджетних процесів для Міноборони та концентрацію менеджерів у одному місці.

"ГАР МОУ наполягає, що Міністерство оборони має підходити до всіх критичних питань такого рівня з повним усвідомленням ризиків і розумінням повної мапи процесів.

Відтак ГАР МОУ пропонує Міністерству надати всім стейкхолдерам для ознайомлення обгрунтування об'єднання з демонстрацією чітких економічних маркерів, які б свідчили, що об'єднання покращить роботу закупівельників, а не погіршить", – додали у Громадській раді.

