Сезонні фактори: очікування бізнесу впали у січні

Індекс очікувань ділової активності у січні 2025 року знизився на 4.8 пунктів порівняно з груднем минулого року та становив 41, що відповідає рівню січня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Традиційно у січні бізнес послаблює свої оцінки поточної ділової активності порівняно з іншими місяцями, що пов'язано із сезонними факторами, пояснюють у НБУ.

Очікування бізнесу також стримували складна безпекова ситуація, брак інвестицій у виробничий капітал, потреби в енергоресурсах та робочій силі, зростання виробничих витрат, інфляційні та девальваційні процеси. Драйверами позитивного впливу були стійкий споживчий попит та значні обсяги надходження міжнародної фінансової допомоги.

Підприємства промисловості стриманіше оцінили результати своєї діяльності через руйнування виробничих потужностей та брак інвестицій: секторальний індекс у січні становив 42,0 (у січні 2024 року – 43,7).

Торговельні компанії покращили свої оцінки до 40,0 (38,9 у січні 2024 року).

Підприємства сфери послуг також підвищили показник до 41,1 (40,4 у січні 2024 року).

Підприємства будівництва втретє поспіль надали найстриманіші оцінки через сезонність робіт та дефіцит кадрів - секторальний індекс у січні становив лише 37,2, хоча це краще за минулорічні 31,9.

НБУ проводив щомісячне опитування 519 підприємств із 6 по 23 січня 2025 року.

Нагадаємо:

Очікується, що дефіцит електроенергії скорочуватиметься, проте зберігатиметься у наступні роки, оскільки відновлення енергосистеми потребує значного часу та фінансування.