Нацбанк спрогнозував, як довго ще в Україні буде дефіцит електроенергії

Очікується, що дефіцит електроенергії скорочуватиметься, проте зберігатиметься у наступні роки, оскільки відновлення енергосистеми потребує значного часу та фінансування.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за січень 2025 року.

З урахуванням імпорту у 2025 році дефіцит е/е оцінюється на рівні 4% (6% в Інфляційному звіті за жовтень 2024 року), у 2026 році – 2% (3%) та близько 1% у 2027 році.

Дефіцит електроенергії стримуватиме відновлення ВВП на прогнозному горизонті.

Ризики подальших руйнувань і збільшення дефіциту залишаються вагомими. У разі їх реалізації зростання ВВП буде меншим, ніж за базовим сценарієм, а зростання цін – вищим.

Позитивним ризиком прогнозу є швидші за очікування ремонтні роботи та введення в дію нових потужностей, а також подальше розширення пропускної спроможності імпорту електроенергії в Україну, що зумовить менший дефіцит.

Нагадаємо:

У травні 2024 року НБУ прогнозував, що до кінця 2024 року дефіцит електроенергії становитиме 5-7%, а у 2025 році - 7% у першому кварталі та по 3% на квартал до кінця року.