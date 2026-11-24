Верховна Рада на засіданні 24 листопада підтримала постанови №16191 та №16207, які рекомендують Кабінету міністрів переглянути умови роботи підприємств під час жовтого рівня повітряної загрози.

Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання.

Постанову №16191 підтримали 301 народний депутат, №16207 – 302 депутати.

Ініціативи передбачають звернення до Кабміну з вимогою переглянути постанову КМУ від 4 вересня 2026 року № 1092.

Зокрема, постановою №16191 пропонується скасувати жорсткі часові обмеження на роботу підприємств без укриттів під час "жовтого" рівня дронової загрози, щоб зберегти робочі місця, податкові надходження та попередити зупинку малого й середнього бізнесу.

Постанова №16207 передбачає, що підприємець сам вирішує працювати чи ні у жовту тривогу, працівник також сам вирішує припиняти роботу та йти в укриття чи ні. Єдиним обов'язком бізнесу є попередити про тривогу.

"Всі фракції та групи виступали і заявляли про нереалістичність ані вимог, ані термінів в рішенні Уряду. Зараз, після голосування Парламенту, Уряд зобовʼязаний терміново переглянути своє рішення", - написав у своєму Telegram-каналі ініціатор постанови №16207 народний депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо:

Постанова Кабінету міністрів № 1092 від 4 вересня "Деякі питання оптимізації захисту населення та реагування на загрози засобів повітряного нападу" передбачає, що підприємства можуть продовжувати роботу, якщо мають власне чи орендоване укриття або облаштований "безпечний простір". Для закладів без укриттів встановлено перехідний період (три місяці — до 4 грудня 2026 року), протягом якого вони можуть працювати за погодженням із трудовим колективом.

За оцінками міністра економіки України, ракетні тривоги обходяться країні в 45 млн доларів за кожну годину, протягом якої зупиняється робота підприємств.