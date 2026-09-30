Година повітряної тривоги коштує Україні 45 мільйонів доларів – Мінекономіки

За оцінками міністра економіки України, ракетні тривоги обходяться країні в 45 млн доларів за кожну годину, протягом якої зупиняється робота підприємств.

Про це повідомляє The Guardian.

"Чого ми не передбачили до кінця, так це того, як швидко Росія розробить ці безпілотники з реактивним двигуном і почне використовувати їх для атак на все підряд", – сказав міністр економіки та екології Олександр Кравченко.

Ці атаки змушують значну частину економіки зупинятися, оскільки працівників відправляють до бомбосховищ, а сирени звучать до 10 годин на день.

За словами Кравченка, понад половина підприємств продовжувала працювати під час "жовтої" тривоги.

Однак "жовта" тривога не є гарантією безпеки. Ця небезпека стала очевидною у понеділок, коли російський безпілотник з реактивним двигуном влучив у будівлю Національної академії наук у центрі Києва під час "жовтої" тривоги, в результаті чого загинули дві людини, які на той момент ще працювали всередині.

Кравченко зазначив, що лише цього року російські атаки завдали збитків основним засобам на суму близько 10 млрд доларів; серед цілей були металургійні заводи, склади, логістична інфраструктура та, нещодавно, центри обробки даних.

Росія також фактично блокує українські чорноморські порти, через які до блокади проходила основна частина експорту країни.

За словами Кравченка, Київ зараз прагне отримати додаткову підтримку від ЄС, Японії, Канади та Великої Британії, зокрема, можливо, шляхом дострокового надання кредитів, які були заплановані на наступний рік.

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