Оборонні підприємства просять уряд не зменшувати відсоток бронювання працівників

Національна асоціація оборонної промисловості України закликає уряд провести нараду за участі профільних об'єднань ОПК щодо питання бронювання.

Про це голова Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський написав у Facebook.

За його словами, звернутися до премʼєр-міністра Сергія Корецького змушує "недолуга спроба" Міністерства економіки зменшити відсоток бронювання працівників ОПК.

"Ті буквально декілька тисяч людей, які будуть розброньовані внаслідок таких дій, точно не вирішать проблеми мобілізації до Сил Оборони, але однозначно підірвуть наші спроможності по постачанню зброї та боєприпасів до війська", – запевнив Пашинський.

У асоціації просять не допустити ухвалення рішення, оскільки це "ударить не тільки по обороноздатності, але і по економіці України".

Там зазначають, що Мінекономіки "досі не виконало низки завдань, важливих для розвитку оборонної промисловості".

Як зазначає Пашинський, експорту оборонної продукції, валютні обмеження перешкоджають закупівлі обладнання та створенню спільних підприємств з іноземними партнерами.

Також, за його словами, відсутній механізму страхування воєнних ризиків для виробників зброї.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 14% підприємств оборонно-промислового комплексу не підтвердили статус критично важливих під час перегляду, який Міноборони завершило 1 вересня, від цього статусу залежить право бронювати військовозобов'язаних працівників.

У травні уряд дав бізнесу три місяці на оновлення критичності, піднявши поріг середньої зарплати для підтвердження статусу до трьох мінімальних — 25 941 грн, а для прифронтових територій до 21 618 грн.

Кабінет міністрів України збільшив максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств в 5 разів – зі 100 млн до 500 млн грн.