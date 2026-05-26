Син засновника Mango, якого підозрюють у вбивстві батька, тимчасово йде з компанії

Син співзасновника іспанської мережі магазинів одягу Mango Ісака Андіка Джонатан оголосив, що тимчасово залишає посаду віцепрезидента компанії, щоб зосередитися на захисті своєї невинності у справі про ймовірне вбивство батька.

Про це Андік-молодший написав у відкритому листі, надісланому іспанському агентству EFE.

Джонатан зазначив, що продовжить займатися "сімейними, підприємницькими та соціальними проєктами".

Андік був затриманий минулого тижня і звільнений під заставу в 1 млн євро за підозрою у причетності до вбивства свого батька Ісака, який загинув у грудні 2024 року, впавши з висоти понад 100 метрів під час гірської прогулянки з сином.

У відкритому листі Джонатан заявляє, що звинувачення у вбивстві є "несправедливим і безпідставним", заявивши про "сфабриковану версію подій із вирваним із контексту та перекрученим баченням того, що сталося". Андік переконаний, що його невинність буде доведено.

У своїй заяві він запевняє, що завжди любив своїх рідних і, "особливо", батька.

"Ми разом пережили багато щасливих, зворушливих і сповнених любові моментів. Як і в багатьох сім'ях, у нас також були складні та важкі часи", – написав Джонатан, підкресливши, що всі розбіжності було подолано.

"Я приймаю це рішення з сумом, але переконаний, що це найкраще для компанії та для мене. Я ставлюся до цього процесу спокійно та мужньо, і мені потрібно зосередити всю свою енергію на тому, щоб довести свою невинність", – пояснив Андік-молодший своє рішення про відхід з посади.

У Mango також офіційно оголосили, що Джонатан Андік тимчасово відходить від виконання своїх обов'язків у компанії, а CEO компанії Тоні Руїс висловив йому "повагу та підтримку".

"Члени ради директорів також висловлюють свою підтримку Джонатану. Вони також упевнені в тому, що судовий процес завершиться на користь компанії, і сподіваються, що це відбудеться якомога швидше", – йдеться у заяві ритейлера.

