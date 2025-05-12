Новостворений криптомайнер синів Трампа виходить на біржу

Новий біткоїн-майнер, який підтримують два сина президента США Дональда Трампа, заявив, що вийде на біржу Nasdaq шляхом злиття всіх акцій з Gryphon Digital Mining.

Про це пише Reuters.

Йдеться про American Bitcoin, яка була створена у березні цього року. Злиття з Gryphon заплановане на третій квартал 2025 року.

Співзасновник Ерік Трампа, його брат Дональд Трамп-молодший, криптомайнер Hut 8 та інші існуючі акціонери American Bitcoin, збережуть 98% власності компанії, повідомляє агентство. Ерік Трамп залишається на посаді директора зі стратегії.

На тлі новини акції Hut 8 зросли на 13%. Акції Gryphon зросли більш ніж утричі.

Reuters нагадує про низку криптовалютних проектів сім'ї Трампа. Серед – запуск мем-монети в січні та криптовалютна компанія World Liberty Financial, що частково належить президенту.

"Президент Трамп пообіцяв зробити США світовим лідером у сфері криптовалют і пообіцяв пом'якшити регуляторне регулювання. Однак він викликав критику з боку урядових експертів з етики та політичних опонентів через потенційний конфлікт інтересів", – зазначає Reuters.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що головний економіст Euro Pacific Capital Пітер Шифф заявив, що Дональд Трамп організував масштабну схему на крипторинку. Він нібито штучного завищував ціни на активи та виведення прибутку (Pump and Dump).

На думку Шиффа, це "найбільша криптовалютна змова всіх часів". Заяви політика про включення цифрових активів до стратегічного резерву США призвели до різких коливань цін. Тому конгрес США має розслідувати це.

Раніше повідомлялося , що сім'я Дональда Трампа отримала контроль над криптовалютною компанією World Liberty Financial, яка залучила 550 млн дол від інвесторів.

Проєкт був заснований у 2024 році для надання фінансових послуг через DeFi (децентралізовані фінанси). Його токени $WLFI дають право голосу, але не можуть бути продані.

Після зміни керівництва структури Трампа отримали 75% доходів від продажу токенів та 60% від діяльності компанії. Велика частина інвестицій надійшла після перемоги Трампа на виборах у листопаді 2024 року.

Також повідомлялося, що компанія Truth Social Трампа планує запустити бізнес у сфері фінансових послуг, який інвестує до $250 млн у криптовалюту та інші активи.

Trump Media and Technology Group (TMTG), в якій Дональд Трамп є мажоритарним акціонером, оголосила про запуск фінансової платформи Truth.Fi. Зазначалося, що ця ініціатива передбачає можливість інвестування в біткоїн, інші криптовалюти та традиційні активи.