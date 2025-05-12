Новосозданный криптомайнер сыновей Трампа выходит на биржу
Новый биткоин-майнер, который поддерживают два сына президента США Дональда Трампа, заявил, что выйдет на биржу Nasdaq путем слияния всех акций с Gryphon Digital Mining.
Об этом пишет Reuters.
Речь идет об American Bitcoin, которая была создана в марте этого года. Слияние с Gryphon запланировано на третий квартал 2025 года.
Соучредитель Эрик Трампа, его брат Дональд Трамп-младший, криптомайнер Hut 8 и другие существующие акционеры American Bitcoin, сохранят 98% собственности компании, сообщает агентство. Эрик Трамп остается в должности директора по стратегии.
На фоне новости акции Hut 8 выросли на 13%. Акции Gryphon выросли более чем в три раза.
Reuters напоминает о ряде криптовалютных проектов семьи Трампа. Среди них - запуск мем-монеты в январе и криптовалютная компания World Liberty Financial, частично принадлежащая президенту.
"Президент Трамп пообещал сделать США мировым лидером в сфере криптовалют и пообещал смягчить регуляторное регулирование. Однако он вызвал критику со стороны правительственных экспертов по этике и политических оппонентов из-за потенциального конфликта интересов", - отмечает Reuters.
Напомним:
Ранее сообщалось, что главный экономист Euro Pacific Capital Питер Шифф заявил, что Дональд Трамп организовал масштабную схему на крипторынке. Он якобы искусственного завышал цены на активы и вывод прибыли (Pump and Dump).
По мнению Шиффа, это "крупнейший криптовалютный заговор всех времен". Заявления политика о включении цифровых активов в стратегический резерв США привели к резким колебаниям цен. Поэтому конгресс США должен расследовать это.
Ранее сообщалось, что семья Дональда Трампа получила контроль над криптовалютной компанией World Liberty Financial, которая привлекла 550 млн долл от инвесторов.
Проект был основан в 2024 году для предоставления финансовых услуг через DeFi (децентрализованные финансы). Его токены $WLFI дают право голоса, но не могут быть проданы.
После смены руководства структуры Трампа получили 75% доходов от продажи токенов и 60% от деятельности компании. Большая часть инвестиций поступила после победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года.
Также сообщалось, что компания Truth Social Трампа планирует запустить бизнес в сфере финансовых услуг, который инвестирует до $250 млн в криптовалюту и другие активы.
Trump Media and Technology Group (TMTG), в которой Дональд Трамп является мажоритарным акционером, объявила о запуске финансовой платформы Truth.Fi. Отмечалось, что эта инициатива предусматривает возможность инвестирования в биткоин, другие криптовалюты и традиционные активы.