Новосозданный криптомайнер сыновей Трампа выходит на биржу

Новый биткоин-майнер, который поддерживают два сына президента США Дональда Трампа, заявил, что выйдет на биржу Nasdaq путем слияния всех акций с Gryphon Digital Mining.

Об этом пишет Reuters.

Речь идет об American Bitcoin, которая была создана в марте этого года. Слияние с Gryphon запланировано на третий квартал 2025 года.

Соучредитель Эрик Трампа, его брат Дональд Трамп-младший, криптомайнер Hut 8 и другие существующие акционеры American Bitcoin, сохранят 98% собственности компании, сообщает агентство. Эрик Трамп остается в должности директора по стратегии.

На фоне новости акции Hut 8 выросли на 13%. Акции Gryphon выросли более чем в три раза.

Reuters напоминает о ряде криптовалютных проектов семьи Трампа. Среди них - запуск мем-монеты в январе и криптовалютная компания World Liberty Financial, частично принадлежащая президенту.

"Президент Трамп пообещал сделать США мировым лидером в сфере криптовалют и пообещал смягчить регуляторное регулирование. Однако он вызвал критику со стороны правительственных экспертов по этике и политических оппонентов из-за потенциального конфликта интересов", - отмечает Reuters.

Напомним:

Ранее сообщалось, что главный экономист Euro Pacific Capital Питер Шифф заявил, что Дональд Трамп организовал масштабную схему на крипторынке. Он якобы искусственного завышал цены на активы и вывод прибыли (Pump and Dump).

По мнению Шиффа, это "крупнейший криптовалютный заговор всех времен". Заявления политика о включении цифровых активов в стратегический резерв США привели к резким колебаниям цен. Поэтому конгресс США должен расследовать это.

Проект был основан в 2024 году для предоставления финансовых услуг через DeFi (децентрализованные финансы). Его токены $WLFI дают право голоса, но не могут быть проданы.

После смены руководства структуры Трампа получили 75% доходов от продажи токенов и 60% от деятельности компании. Большая часть инвестиций поступила после победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года.

Также сообщалось, что компания Truth Social Трампа планирует запустить бизнес в сфере финансовых услуг, который инвестирует до $250 млн в криптовалюту и другие активы.

Trump Media and Technology Group (TMTG), в которой Дональд Трамп является мажоритарным акционером, объявила о запуске финансовой платформы Truth.Fi. Отмечалось, что эта инициатива предусматривает возможность инвестирования в биткоин, другие криптовалюты и традиционные активы.