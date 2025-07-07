Новини 7 липня: наслідки атаки по Києву, російські збитки від колапсу, збільшення міжнародних резервів України

Про що говорили сьогодні?

Про наслідки російської атаки. У Києві без водопостачання залишились близько 500 будівель, у тому числі школи та медичні установи.

Про житло для внутрішньо переміщених осіб. У Київській області збудують житловий квартал для маріупольців.

Про нові виплати. В Україні запускають виплату "Пакунок школяра" – п’ять тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок тощо.

Про міжнародні резерви України. Станом на 1 липня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 45 065,6 млн дол. США, збільшившись за червень на 1,2%.

Про справу керівника Антимонопольного комітету. Справу Павла Кириленка, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, скеровано до суду.

Про "Укрнафту". Її від позову фірми китайського мільярдера захищатимуть у міжнародному суді німецькі юристи.

Про збитки Росії від транспортного колапсу. Транспортний колапс, спричинений атакою українських БПЛА, обійдеться російським авіакомпаніям у кілька десятків мільярдів рублів тільки за перші два дні.

Про тарифи Трампа. Адміністрація Трампа заявила, що нові тарифні ставки для торгових партнерів набувають чинності 1 серпня, і для імпортерів це означає тривалий період невизначеності.

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Лавочку прикрили: як ЄС зруйнував експорт української молочної продукції

Після прориву на ринок ЄС українська молочна галузь опинилася в пастці нових квот і мит. Чи встигне держава домовитися, перш ніж заводи зупиняться?