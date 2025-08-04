Новини 4 серпня: пошук нового керівника митниці, справа Кауфмана та статки топмитника "під мікроскопом"

Про що говорили сьогодні?

Про кадрові зміни. Уряд запускає відкритий конкурс на посаду керівника Державної митної служби України, до складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів.

Про підозру топмитнику. Мінфін, Держмитслужба та правоохоронці перевірять факти з журналістського розслідування "Схем" про голову Енергетичної митниці Анатолія Комара. Його тимчасово відсторонено від виконання посадових обов'язків.

Про підозрілі тендери. Прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання недійсним договору на будівництво Подільського мосту у Києві на понад 2 млрд грн. А у Києві замовили реконструкцію архівів за 150 мільйонів за завищеними цінами.

Про справу Кауфмана. Наприкінці вересня 2023 року керівник САП Олександр Клименко ініціював етапування бізнесмена Бориса Кауфмана — фігуранта справи про заволодіння майном Одеського аеропорту — із СІЗО на розмову до САП, стверджує колишній прокурор САП Станіслав Броневицький.

Про українську економіку. За півріччя в Україні встигло закритись 6 653 бізнесів, але відносно відповідного показника минулого року їх побільшало на 19%. Тим часом Земельний банк приніс держбюджету понад мільярд гривень.

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