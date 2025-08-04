В Україні за рік на 19% збільшилась кількість закриттів бізнесів

За перше півріччя 2025 року в Україні встигло закритись 6 653 бізнесів. Відносно відповідного показника минулого року їх побільшало на 19%.

Про це повідомляє Опендатабот.

Натомість за пів року 2025-го 18 277 нових компаній було зареєстровано в Україні.

"Відкриття нового бізнесу стабілізувалися — торік за той самий час відкрилось майже стільки ж нових бізнесів. Втім сягти показників напередодні повномасштабної все ще не вийшло: у 2021 за півроку зареєстрували в 1,6 раз більше юросіб", – йдеться в дослідженні.

Наголошується, що чистий приріст складає 11 624 компанії – це найнижчий показник за останні 5 років.

Зазначається, що 97 новостворених компаній припинили діяльність, навіть не проіснувавши й пів року. Це трохи більше, ніж торік – 92, але значно менше, ніж у 2021 році – тоді таких було аж 264.

Згідно з дослідженням, майже третина всіх нових бізнесів відкрилась у столиці – 5 830 компаній. Далі Львівщина – 1 547 та Дніпропетровщина – 1 531 компанія.

Водночас найбільше закриттів у тих самих регіонах. Лідирує Київ – 717 компаній. Далі Львівщина – 470 підприємств та Дніпропетровщина – 464 компанії.

За даними Опендатабот, найбільше нових бізнесів в Україні займається оптовою торгівлею — 15% реєстрацій. На другому місці — громадські організації, наслідують нерухомість, ІТ та агросектор. При цьому найшвидше зростає саме ІТ-сфера: за рік — плюс 48% нових реєстрацій.

Водночас громадські організації найчастіше й закривались цьогоріч — 11% від загальної кількості закриттів.

Нагадаємо:

У 2024 році іноземці відкрили в Україні 1 109 компаній, що майже на чверть менше, ніж у 2023 році.