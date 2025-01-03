Новини 3 січня: історичний мінімум курсу гривні, "данська модель"

Про гривню: Нацбанк встановив на понеділок 6 січня курс 42,08 гривні за долар, що на п’ять копійок більше за попередній історичний мінімум (42,03 гривні 31 грудня 2024 року).

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Про "данську модель": Україна розвиватиме "данську модель", за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії, і на цю програму на 2025 рік очікується залучити понад мільярд доларів.

Про скарги українців: У 2024 році головними причинами для скарг до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів були неякісні товари з інтернет-магазинів та проблеми з наданням житлово-комунальних послуг.

Про Метінвест: Група "Метінвест" виробила броньований захист для модуля управління комплексом MIM-104 Patriot: інженери вже змонтували першу броню на робочий модуль управління системою ППО.

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Олімпійський цейтнот: чи встигне Італія підготуватися до ігор 2026 року

До зимової Олімпіади-2026 у Мілані залишився рік, проте жоден спортивний та інфраструктурний об’єкт до ігор не готовий. Як так сталося?