"Метінвест" налагодив виробництво захисних панцирів для ЗРК Patriot

Група "Метінвест" виробила броньований захист для модуля управління комплексом MIM-104 Patriot: інженери вже змонтували першу броню на робочий модуль управління системою ППО.

Про це повідомляє пресслужба групи.

Зазначається, що інженери "Метінвесту" налагодили виробництво бронепанцира для мозкового центру ЗРК Patriot, що управляє системою протиповітряної оборони.

Фото: Метінвест

"Захист екіпажу від уламкових уражень виготовлено зі сталі марки 30ХН2МА, що відзначається підвищеними властивостями зносостійкості, міцності, в'язкості та опору до механічних навантажень", - йдеться у повідомленні.

Панцир складається з майже 200 елементів — пластин броньованої сталі завтовшки до 8 мм, які захищають центр управління комплексом ППО.

Загальна вага панцира перевищує 2,6 тонни, проте в групі запевняють, що це "жодним чином не впливає на функціональність чи мобільність комплексу".

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