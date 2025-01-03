Курс гривні до долара оновить історичний мінімум: НБУ назвав дату

Нацбанк встановив на понеділок 6 січня курс 42,08 гривні за долар, що на п’ять копійок більше за попередній історичний мінімум (42,03 гривні 31 грудня 2024 року).

Про це йдеться на сайті НБУ.

Водночас курс євро становитиме 43,33 грн, що на 4 копійки менше, ніж у п'ятницю 3 січня, та на 59 копійок менше, ніж 31 грудня.

"Курс поступово зростає після обіду, оскільки попит на валюту підштовхує котирування вгору. Частина угод відбувається в межах рівня 42,16 гривень за долар", - написали аналітики видання "Мінфін".

Нагадаємо:

Національний банк скоригував офіційний курс гривні щодо долара, встановивши з 31 грудня показник у 42,0390 грн/дол, що на 10 копійок нижче попереднього рівня.