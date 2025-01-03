Українці торік скаржилися на неякісні товари з інтернет-магазинів та послуги ЖКГ

У 2024 році головними причинами для скарг до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів були неякісні товари з інтернет-магазинів та проблеми з наданням житлово-комунальних послуг.

Про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби.

Зокрема, у зверненнях, які порушувалися громадянами щодо якості продуктів та їхньої безпечності для здоров'я споживача, піднімалися питання щодо інформації про продукцію та її маркування, терміни зберігання, використання харчових добавок, вміст у харчових продуктах небезпечних забруднювачів, фальсифікації продукції, недобросовісних торговельних методів ведення бізнесу (включно з рекламою та маркетинговою діяльністю).

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів упродовж 2024 року отримала 5 722 індивідуальних та колективних звернень громадян, із них пропозицiй – 27 (біля 1% від загальної кількості), заяв – 4 078 (71% від загальної кількості), скарг – 1 617 (28% від загальної кількості).

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9219. Він передбачає позбавлення Державної служби з питань праці невластивих функцій, які перейдеть до інших органів влади.