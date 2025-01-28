Новини 28 січня: подорожчання залізничних квитків, банк в "Укрпошті", збереження ліцензії біржі ПФТС

Про що всі говорили сьогодні?

Про повітряні тривоги: Європейська Бізнес Асоціація звернулася до міністра економіки та міністра внутрішніх справ із пропозицією запровадити таргетовану систему оповіщення про повітряні тривоги. Тобто, яка б охоплювала райони з реальним ризиком, а не області повністю.

Про подорожчання залізничних квитків: З 1 лютого 2025 року зростуть ціни на залізничні квитки до Польщі та Угорщини через зменшення знижок.

Про поштовий банк: Уряд передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею "Укрпошті".

Про ліцензію біржі: Фондова біржа ПФТС зберегла ліцензію та продовжить роботу завдяки виконанню угоди з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Про "Північний потік": Енергетичне управління Данії дозволило дочірній компанії "Газпрому" провести роботи зі збереження газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі шляхом консервації.

Ексклюзив ЕП:

Наркотики та безкарність: чому в Україні побільшало смертельних ДТП?

В Україні рекордна кількість ДТП з постраждалими і вбитими. Одні з найімовірніших причин зростання – епідемія наркотичного сп’яніння і відсутність невідворотності покарання.