Новости 28 января: подорожание железнодорожных билетов, банк в "Укрпочте", сохранение лицензии биржи ПФТС

О чем все говорили сегодня?

О воздушных тревогах: Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к министру экономики и министру внутренних дел с предложением ввести таргетированную систему оповещения о воздушных тревогах. То есть, которая бы охватывала районы с реальным риском, а не области полностью.

О подорожании железнодорожных билетов: С 1 февраля 2025 года вырастут цены на железнодорожные билеты в Польшу и Венгрию из-за уменьшения скидок.

О почтовом банке: Правительство передало акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавшие российским олигархам, в Министерство развития общин и территорий с последующей передачей "Укрпочте".

О лицензии биржи: Фондовая биржа ПФТС сохранила лицензию и продолжит работу благодаря выполнению соглашения с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

О "Северный поток": Энергетическое управление Дании разрешило дочерней компании "Газпрома" провести работы по сохранению газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море путем консервации.

Эксклюзив ЭП:

Наркотики и безнаказанность: почему в Украине стало больше смертельных ДТП?

В Украине рекордное количество ДТП с пострадавшими и убитыми. Одни из самых вероятных причин роста - эпидемия наркотического опьянения и отсутствие неотвратимости наказания.