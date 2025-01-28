Найстарішій біржі України вдалося зберегти ліцензію

Фондова біржа ПФТС зберегла ліцензію та продовжить роботу завдяки виконанню угоди з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

"Організація виконала усі умови угоди у визначений термін й Комісія вже отримала підтверджуючі документи про це. Тож найстаріша фондова біржа України продовжує свою роботу", -йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в липні 2024 року НКЦПФР та Фондова біржа ПФТС уклали угоду, яка надала можливість біржі врегулювати наслідки правопорушення. Мова йде про приведення пруденційних показників у відповідність до нормативних значень.

Довідка. Біржа ПФТС була створена у 1996 році однойменною асоціацією торгівців цінними паперами. У 2010 році її контрольний пакет акцій придбала російська ММВБ, яка у 2016-му році повністю вийшла з капіталу ПФТС. За даними біржі обсяг торгів на ПФТС у 2023 році становив 320,8 млрд грн. Частка ринку за цим показником – 63%.

Нагадаємо:

29 квітня 2024 року акціонери фондової біржі ПФТС проголосували за анулювання наявних в неї ліцензій на організацію торгів цінними паперами та фінансовими інструментами.