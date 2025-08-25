Новини 25 серпня: "відкриття" окупованих портів, Донецьк на межі гумкатастрофи

Про окуповані порти: Росія додала до переліку портів, відкритих для заходу іноземних суден окуповані Маріуполь та Бердянськ.

Про гуманітарну катастрофу на Донбасі: The Insider повідомляє, що у розпал екстремально спекотного літа 2025 року Донецька область опинилася на межі гуманітарної катастрофи через перебої з водопостачанням.

Про енергетичну безпеку: Зеленський повідомив, що РФ намагається зірвати підготовку України до зими, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про американську зброю: Зеленський заявив, що країна прагне отримувати від союзників щонайменше 1 млрд доларів на місяць на закупівлю американської зброї для ведення війни проти Росії.

Про радіоактивне зерно: На Житомирщині викрито схему незаконного вирощування зерна на радіоактивно забруднених землях із подальшим його продажем.

Про Новинського: Група Smart Energy Новинського у 15 разів скоротить інвестиції у розробку газових родовищ через зупинку спецдозволів на видобуток.

