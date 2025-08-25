Smart Energy Новинського припинила інвестиції у газовидобування

Група Smart Energy у 15 разів скоротить інвестиції у розробку газових родовищ через зупинку спецдозволів на видобуток.

Про це йдеться у заяві компанії, яка є у розпорядженні ЕП.

У компанії зазначили, що планувала інвестувати 3,2 млрд грн у надра, однак через відсутність спецдозволів ці інвестиції припинили.

Причиною зупинки спецдозволів є санкції проти бенефіціарного власника компанії – олігарха Вадима Новинського.

У квітні 2025 року керівник бізнесу Новинського Іван Герасимович в інтервʼю для ЕП зазначав, що група "Смарт холдинг", до якого входить Smart Energy, перебуває у критичному стані.

"З шести бізнес-напрямків у нас є один, який працює в плюс, це газовидобувний бізнес. За 2024 рік п'ять бізнесів показали мінус 100 мільйонів гривень, газовий – плюс 1,1 мільярда", – зазначав Герасимович.

У цьому ж інтервʼю він зазначив, що газовий бізнес групи фактично зупинив свою роботу і не приносить прибутків.





Нагадуємо:

У січні цього року Regal Petroleum, що належить Enwell Energy та входить до Групи Smart Energy розпочала роботи з припинення видобутку вуглеводнів на Мехедівсько-Голотовщинському та Свиридівському родовищах у Полтавській області.

РНБО 2 грудня 2022 року ввела санкції щодо, зокрема, колишнього народного депутата Вадима Новинського.

У 2023 році група Smart Holding олігарха Вадима Новинського заявила про завершення чергового раунду реструктуризації, у результаті якої її засновник вирішив передати активи в траст.

Того ж року Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов'язаних з активами Вадима Новинського, які контролюються через "Смарт Холдинг" або через афілійовані офшорні фірми.