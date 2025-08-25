В Україні продавали врожай з радіоактивних земель

На Житомирщині викрито схему незаконного використання радіоактивно забруднених земель.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Встановлено, що у 2021 році селищний голова в змові із землевпорядником та керівниками чотирьох підприємств надав у користування останнім 1790 га земель в зоні радіоактивного забруднення.

Попри те, що ці землі відносяться до зони безумовного відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи ЧАЕС і розпоряджатися ними може виключно Кабмін, сільський голова укладав попередні договори оренди із актами прийому-передачі.

Надалі фермерські господарства використовували радіоактивно забруднені земельні ділянки для вирощування сільськогоспкультур, їх збирання та продажу, в тому числі на хлібокомбінати.

Йдеться, що завдані збитки державі у 2021 році експерти оцінили у понад 4,9 млн грн.

Крім цього, директор одного з товариств створив організовану групу, до якої залучив керівника іншого підприємства та депутата однієї з селищних рад. На самовільно зайнятих ділянках вони виростили 364,77 тонни соняшнику вартістю понад 6,6 млн грн, які незаконно вивезли за межі зони відселення та реалізували на внутрішньому ринку, повідомляє Офіс генпрокурора.

Селищному голові однієї з об’єднаних територіальних громад області, землевпоряднику селищної ради та трьом директорам приватних підприємств повідомлено про підозру.

Також повідомлено про підозру директорам двох товариств та колишньому депутату селищної ради.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним та накладення арешту на майно, зазначають правоохоронці.

