Новини 10 серпня: Росія прагне зірвати український експорт

Про "Мідас": Енергоатом наразі не має статусу потерпілого у справі "Мідас", у межах якої НАБУ розслідує масштабну корупційну схему на $100 млн.

Про атаки росіян: росіяни атакували міст у Маяках на Одещині, щоб зірвати експорт українського зерна та інших товарів через альтернативний сухопутний коридор, який Україна використовує після зупинки морського експорту.

Про Київ: роботи зі встановлення інжерено-технічних захисних споруд у Києві виконані на 60%, відновлення пошкодженої інфраструктури – на 65%, а також збудовано близько 65 МВт когенерації.

Про експорт зерна: Україна знизила свій прогноз експорту зерна на сезон липень-червень 2026/27 років на 12% порівняно з попереднім прогнозом.

Про корупцію в оборонці: з початку року встановлені збитки під час закупівлі обладнання, продуктів, послуг та будівництва захисних споруд для Сил оборони сягнули 3,9 млрд грн, також задокументовано близько 23 млн грн неправомірної вигоди, яку отримали посадовці ТЦК та ВЛК.

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