"Нова пошта" у 2024 рік інвестувала 1,8 мільярда у розвиток бізнесу в Україні

У 2024 році "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок в Україні й тепер їхня кількість — 37,2 тисячі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Загалом за минулий рік "Нова пошта" вклала 1,8 мільярда гривень у розвиток поштової мережі

Зокрема, гроші пішли на 8410 нових поштоматів та 1747 нових відділень у зручних локаціях, з яких більша частина - у прифронтових регіонах.

У планах компанії на 2025 рік відкрити ще 11 тисяч точок сервісу.

Нагадаємо:

Компанія "Нова пошта" доєдналася до національної програми підтримки військовослужбовців у застосунку "Армія+".

28 січня уряд передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею "Укрпошті".