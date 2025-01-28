"Новая почта" в 2024 год инвестировала 1,8 миллиарда в развитие бизнеса в Украине

В 2024 году "Новая почта" открыла 10 тысяч новых точек в Украине и теперь их количество - 37,2 тысячи.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего за прошлый год "Новая почта" вложила 1,8 миллиарда гривен в развитие почтовой сети

В частности, деньги пошли на 8410 новых почтоматов и 1747 новых отделений в удобных локациях, из которых большая часть - в прифронтовых регионах.

В планах компании на 2025 год открыть еще 11 тысяч точек сервиса.

Напомним:

Компания "Новая почта" присоединилась к национальной программе поддержки военнослужащих в приложении "Армия+".

28 января правительство передало акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавшие российским олигархам, в Министерство развития общин и территорий с последующей передачей "Укрпочте".