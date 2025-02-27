Nissan готується замінити гендиректора після зриву угоди з Honda

Nissan Motor Co розробляє плани щодо заміни свого генерального директора після чергового слабкого фінансового звіту та провалу переговорів про об’єднання з Honda Motor Co.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами одного з інсайдерів, керівництво Nissan розглядає кандидатів на заміну Макото Утіді, який працює в компанії вже 22 роки та очолює її з кінця 2019 року.

На тлі цих новин акції Nissan у Токіо зросли на 4,9% у ранкових торгах. Аналітик Bloomberg Intelligence Тацуо Йошида зазначив, що ініціатива щодо зміни керівництва свідчить про здатність Nissan діяти в пошуку партнера для виживання.

За даними японського бізнес-видання Diamond, Nissan планує призначити Жеремі Папена, якого в грудні обрали фінансовим директором, на місце Утіди.

Раніше 58-річний Утіда заявляв журналістам, що готовий піти у відставку, якщо цього вимагатимуть обставини, але не хоче залишати пост до стабілізації бізнесу. Водночас він попередив інвесторів про прогнозований чистий збиток у ¥80 млрд ($536 млн) за фінансовий рік, що завершується в березні. Це значно гірше за прогноз у ¥380 млрд прибутку, зроблений дев’ять місяців тому.

Nissan стикається з рекордним борговим навантаженням, яке належить погасити наступного року. Усі три провідні рейтингові агентства вже знизили кредитний рейтинг компанії до "сміттєвого" рівня, а лише за останній тиждень сталося два зниження рейтингу.

Утіда намагався знайти підтримку в Honda, досягнувши попередньої угоди про створення спільного холдингу. Однак переговори зірвалися через розбіжності щодо умов об’єднання.

Читайте також: Рік, щоб вижити: чому Nissan опинився за крок від банкрутства

Нагадаємо:

Honda та Nissan офіційно завершили переговори про злиття, які були розпочаті в грудні 2024 року з метою створення спільної холдингової компанії до 2026 року.